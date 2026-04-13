Giornata del Turismo Fluviale | tutte le esperienze da vivere nel Veronese

Sabato 18 e domenica 19 aprile 2026, la provincia di Verona si unisce alla Giornata Regionale del Turismo Fluviale, offrendo diverse attività lungo il fiume Adige. Questa iniziativa coinvolge diversi punti del territorio, con escursioni e visite organizzate lungo uno dei principali corsi d’acqua del Nord Italia. L’evento mira a promuovere la conoscenza del fiume e delle sue caratteristiche, coinvolgendo visitatori e appassionati di natura.

Sabato 18 e domenica 19 aprile 2026 la provincia di Verona partecipa alla Giornata Regionale del Turismo Fluviale con numerose esperienze lungo il fiume Adige, uno dei principali corsi d’acqua del Nord Italia, protagonista del paesaggio e della storia del territorio.Un weekend tra sport, natura e.🔗 Leggi su Veronasera.it Gianmarco Mazzi al Quirinale per il giuramento da ministro del turismo: entusiasmo in terra veroneseDal legame con Verona alle prospettive nazionali, tra congratulazioni politiche e attese del comparto turistico. 8 marzo, regalare emozioni: esperienze da vivereLa Festa della Donna è sempre più lontana dall’idea del pensiero simbolico e sempre più vicina a un concetto semplice ma potente: regalare tempo,...