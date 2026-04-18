Giochi scolastici di dama gli alunni del Catanoso-De Gasperi-S Sperato-Cardeto volano in finale

Gli studenti delle scuole Catanoso, De Gasperi, S. Sperato e Cardeto hanno raggiunto le finali dei giochi scolastici di dama. La competizione ha coinvolto i ragazzi in una serie di partite che hanno messo alla prova le loro capacità strategiche e cognitive. La disciplina, spesso definita “sport della mente”, viene praticata nelle scuole come modo per sviluppare abilità di pensiero e valori come il rispetto e la collaborazione.

Dama come “sport della mente”, autentico strumento di crescita che promuove valori fondamentali, come empatia, rispetto e cooperazione. È questo lo spirito del progetto “Dama a scuola”, promosso dalla Federazione italiana dama - in collaborazione con il MI, in sinergia con il Comitato olimpico.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Tutti a scuola di survivor al Parco del Cardeto: consegnati i diplomi agli alunni del corso di educazione ambientaleSi tratta delle Faiani con le classi IV A - IV B - IV C dell'Istituto comprensivo "Margherita Hack". Talento, impegno e passione. Gli alunni del Parentucelli brillano nei giochi matematiciStudenti del liceo Parentucelli-Arzelà di Sarzana campioni in matematica: a maggio parteciperanno alle finali nazionali a Cesenatico e Cervia nelle... Contenuti di approfondimento Si parla di: Gli alunni dell’I. C. Catanoso - De Gasperi - S. Sperato - Cardeto conquistano la finale dei Giochi scolastici di dama; Torna il maltempo con piogge e temporali a Reggio Calabria e provincia | diramata l' allerta gialla. Giochi scolastici di dama, gli alunni del Catanoso-De Gasperi-S. Sperato-Cardeto volano in finaleUn traguardo importante per gli studenti reggini che, sostenuti dall’insegnante e istruttrice di base Fid, Brunella Putortì, accederanno di diritto alla competizione in programma a Misano Adriatico ... reggiotoday.it