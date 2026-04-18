Nella mattina di sabato 18 aprile 2026, la prefettura di Nagano, nel centro del Giappone, è stata interessata da due scosse sismiche di forte intensità. Le scosse hanno causato blocchi lungo le linee ferroviarie e attivato l’allerta nelle zone montane delle Alpi giapponesi. I servizi di emergenza sono stati mobilitati per valutare eventuali danni e garantire la sicurezza della popolazione.

Due forti scosse sismiche hanno scosso la prefettura di Nagano, nel cuore del Giappone centrale, nella mattinata di questo sabato 18 aprile 2026. L’epicentro della sequenza, registrata a una profondità di circa 10 chilometri, è stato individuato a nord della città di?machi, con due eventi di magnitudo 4.9 rilevati dagli strumenti dell’USGS alle ore 06:20 e alle 07:54 secondo l’orario italiano. Le vibrazioni del suolo hanno causato disagi immediati nella zona montuosa, portando alla sospensione cautelativa del servizio ferroviario ad alta velocità. Mentre gli impianti di risalita e le infrastrutture principali non sembrano aver subito danni strutturali pesanti, si sono registrati blocchi degli ascensori in alcuni hotel e negli edifici pubblici della zona.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giappone, doppio sisma a Nagano: blocchi ferroviari e allerta Alpi

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