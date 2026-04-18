Gestione opaca dell' assessorato al Turismo | all' Ars mozione di censura contro Elvira Amata

In Sicilia, un'attuale mozione di censura all'Ars critica la gestione dell'assessorato al Turismo nelle ultime due legislature. Secondo i documenti presentati, l'amministrazione si sarebbe caratterizzata per una gestione considerata opaca, inefficiente e non in grado di soddisfare le esigenze dei cittadini. La questione è al centro di un dibattito politico che coinvolge diverse forze dell'Assemblea regionale.

La gestione dell'assessorato al Turismo della Regione Siciliana "delle ultime due legislature, anche a prescindere da eventuali responsabilità penali, si è rivelata oltremodo opaca, inefficiente ed inadeguata a rispondere alle esigenze dei cittadini siciliani". Lo scrivono i deputati regionali.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Sicilia, «scambio di favori» con Elvira Amata. Chiesta condanna dell’imprenditriceLa Procura ha chiesto la condanna a 2 anni e mezzo per l’imprenditrice Marcella Cannariato , ex moglie del proprietario di Sicily by car Tommaso... Conte all’attacco del governo regionale: mozione contro Amata e richiesta di svolta politica in SiciliaIl leader M5Stelle denuncia criticità istituzionali e gestionali, rilancia la battaglia sulla questione morale e apre al confronto unitario nel campo... Altri aggiornamenti M5s, presentata all'Ars una mozione di censura per Elvira AmataLa gestione dell'assessorato al Turismo delle ultime due legislature, anche a prescindere da eventuali responsabilità penali, si è rivelata oltremodo opaca, inefficiente ed inadeguata a rispondere al ... ansa.it Ars, M5S deposita mozione di censura contro l’assessore Amata: Gestione opaca e inefficienteLo scrivono i deputati regionali del Movimento 5 Stelle nella mozione di censura appena depositata all'Ars per chiedere al presidente della Regione Schifani di provvedere senza indugio alcuno alla ri ... ilsicilia.it