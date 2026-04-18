Gestione opaca dell' assessorato al Turismo | all' Ars mozione di censura contro Elvira Amata

Da palermotoday.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Sicilia, un'attuale mozione di censura all'Ars critica la gestione dell'assessorato al Turismo nelle ultime due legislature. Secondo i documenti presentati, l'amministrazione si sarebbe caratterizzata per una gestione considerata opaca, inefficiente e non in grado di soddisfare le esigenze dei cittadini. La questione è al centro di un dibattito politico che coinvolge diverse forze dell'Assemblea regionale.

La gestione dell'assessorato al Turismo della Regione Siciliana "delle ultime due legislature, anche a prescindere da eventuali responsabilità penali, si è rivelata oltremodo opaca, inefficiente ed inadeguata a rispondere alle esigenze dei cittadini siciliani". Lo scrivono i deputati regionali.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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