Genitori di tre minorenni fermati al casello autostradale con 10 chili di cocaina

Gli agenti della Squadra Mobile di Padova hanno fermato un veicolo al casello autostradale, scoprendo che a bordo c'erano tre minorenni e 10 chili di cocaina. L'operazione è avvenuta sotto la supervisione del vicequestore Immacolata Benvenuto. I genitori dei minorenni sono stati arrestati e portati in commissariato. La sostanza stupefacente è stata sequestrata.

Importante operazione antidroga messa a segno dagli investigatori della Squadra Mobile di Padova coordinati dal vicequestore Immacolata Benvenuto. Giovedì 16 aprile i poliziotti hanno arrestato un 36enne marocchino e la sua compagna convivente, 37enne di origine romena, i quali viaggiavano a.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Marito e moglie fermati al casello autostradale con 10 chili di cocainaImportante operazione antidroga messa a segno dagli investigatori della squadra mobile di Padova, coordinati dal vicequestore Immacolata Benvenuto. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Genitori di tre minorenni fermati al casello autostradale con 10 chili di cocaina; Marito e moglie fermati al casello autostradale con 10 chili di cocaina; Morte Giacomo Bongiorni a Massa: l’autopsia oggi, gli indagati e le parole della famiglia; Fiumicino, accompagna tre minori in Italia con visti falsi: arrestata per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Genitori di tre minorenni fermati al casello autostradale con 10 chili di cocainaL'operazione della Squadra Mobile di Padova si è concretizzata il 16 aprile a Boara Pisani. Gli investigatori hanno fermato un'Audi con a bordo un marocchino e la moglie romena. Nell'abitazione di Cav ... padovaoggi.it Genitori a lezione di educazione: arriva in Senato il disegno di legge sui corsi di recupero genitoriale per i minori deviantiAmmonimento del prefetto per i ragazzi, ma scatta l'obbligo formativo per padri e madri. Il testo punta sui CPIA per rieducare gli adulti e prevenire la recidiva. Sanzione pecuniaria estinta se si com ... orizzontescuola.it Prof taglia ciocche di capelli a 2 alunne, choc a Venezia: genitori in rivolta x.com Lo psicanalista Ammaniti: “I genitori di oggi sono 'adultescenti'. Vivono un'adolescenza eterna e danneggiano i figli” - facebook.com facebook