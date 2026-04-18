Gasperini alza il muro | focus totale sul campo per le ultime 5 sfide

Dopo il pareggio recente, l’allenatore dell’Atalanta ha deciso di mettere da parte le questioni esterne e di concentrare tutte le energie sulle ultime cinque partite di campionato. In conferenza stampa ha dichiarato di voler ignorare le voci e le speculazioni sui rapporti con altri allenatori, sottolineando che la priorità resta il lavoro sul campo. La squadra si prepara quindi ad affrontare le sfide con un focus totale sulla prestazione.

Dopo il pareggio ottenuto dall’Atalanta, Gian Piero Gasperini ha affrontato le pressioni mediatiche riguardanti i possibili rapporti con Ranieri, dichiarando di voler ignorare le indiscrezioni per concentrarsi esclusivamente sul rettangolo verde. Il tecnico ha sottolineato come, nonostante le voci che circolano da una settimana, la sua priorità rimanga l’obiettivo sportivo della squadra nelle ultime cinque sfide del campionato. Il muro del tecnico contro le indiscrezioni. Rifiutando ogni tipo di coinvolgimento nelle discussioni riguardanti Ranieri, Gasperini ha ribadito la volontà di non alimentare polemiche in un momento così delicato. Il...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gasperini alza il muro: focus totale sul campo per le ultime 5 sfide Notizie correlate Gasperini alza il muro: «Nessun ridimensionamento, ma il VAR cambi mestiere»Il day-after della disfatta ligure non scalfisce le certezze di Gian Piero Gasperini, che sceglie la via della fermata contrapposizione dialettica... Infortunati Roma, arrivano due buone notizie per Gasperini: Wesley e Hermoso verso il ritorno in campo? Le ultimeCalciomercato Juve, spunta l’idea Carnesecchi! E’ lui il prescelto per la porta: l’Atalanta fissa il prezzo. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Roma, Gasperini chiama i Friedkin e alza il muro; Calciomercato, ritorno di fiamma per Rios: il Benfica alza il muro; Totti richiama tutti: Ranieri e Gasperini pensino alla Roma; Roma-Atalanta verso il sold out: Olimpico pronto a spingere per la Champions. Gasperini alza il muro sul mercato: Ne parlo solo ed esclusivamente con la proprietàMister Gian Piero Gasperini, intervenuto in conferenza stampa in vista della gara contro il Torino, ha commentato anche le prossime possibili manovre della Roma sul mercato. Queste le sue ... m.tuttomercatoweb.com Caos Roma: Dan tra i fuochi Ranieri e Gasp. E ieri nuovo contatto con l'allenatoreCaos Roma: Dan tra i fuochi Ranieri e Gasp. E ieri nuovo contatto con l'allenatore - Il Corriere della Sera - Gasperini tratta con la proprietà. Vuole conoscere il suo futuro e anche quello della Roma ... marione.net Gasperini, lacrime e calci"Ranieri mai così aggressivo" LA REPUBBLICA Gasperini piange. Poi si ferma, si alza di scatto, punta la porta e la spalanca con un calcio. È l'uscita di scena che chiude una settimana di tensioni, polemiche e panni lavati in pubblico. - facebook.com facebook