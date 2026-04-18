Il prezzo del gasolio si mantiene sopra i 2,1 euro al litro, senza grandi variazioni rispetto alla scorsa settimana. Nonostante le dichiarazioni di cessate il fuoco negli Stati Uniti e il calo del prezzo del greggio sui mercati globali, i prezzi alla pompa per benzina e gasolio continuano a diminuire molto lentamente. I consumatori criticano il governo, affermando che non si sta facendo abbastanza per contrastare le speculazioni e le maggiori profitti nel settore.

Rispetto a una settimana fa poco è cambiato, in concreto, per gli automobilisti. Nonostante il cessate il fuoco dichiarato dagli Usa e il forte calo del prezzo del greggio sui mercati internazionali, i prezzi di benzina e gasolio alla pompa continuano a scendere con il contagocce. Lungo la rete stradale nazionale, secondo i dati dell ‘Osservatorio prezzi carburanti del ministero delle Imprese e del Made in Italy, il prezzo medio in modalità self service è pari a 1,763 l per la benzina e 2,112 l per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 1,796 l per la benzina e 2,146 l per il gasolio. Il calo medio rispetto al giorno prima è di meno di un centesimo al litro.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Gasolio ancora sopra i 2,1 euro al litro. Consumatori: “Il governo non combatte chi specula e incassa extra profitti”

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Si moltiplicano le denunce di gestori di distributori che taroccano gasolio e benzina per guadagnarci di più. Tra le truffe più comuni quella di allungare il #carburante con solventi od oli esausti x.com