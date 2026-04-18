Durante un intervento al Pentagono, il ministro Pete Hegseth ha citato un versetto biblico attribuendolo erroneamente a Ezechiele, ma in realtà si tratta di una scena famosa del film

Ci sono momenti nella storia in cui la cultura pop e la solennità istituzionale si scontrano in modi così improbabili da sembrare sceneggiature di una commedia satirica. Mercoledì scorso, al Pentagono, durante un servizio religioso, il segretario alla Difesa Pete Hegseth ha offerto uno di questi momenti destinati a entrare negli annali delle gaffe più memorabili della storia politica americana. Hegseth intendeva invocare le sacre scritture per commemorare una missione di salvataggio di un pilota americano bloccato in Iran. Invece, ha recitato quasi parola per parola il falso versetto biblico che Samuel L. Jackson pronuncia nel ruolo di Jules Winnfield in Pulp Fiction di Quentin Tarantino, poco prima di sparare a un uomo.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Gaffe al Pentagono: il ministro Pete Hegseth cita Ezechiele (ma è il versetto recitato da Jules Winnfield in Pulp Fiction)

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