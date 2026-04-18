Furto di gasolio in parte rovesciato in un deposito a Coldimosso di Susa ladro individuato e denunciato

Lo scorso febbraio, un uomo di 48 anni è stato sorpreso dai carabinieri mentre tentava di sottrarre carburante da un deposito in frazione Coldimosso, lungo l'ex statale 24 a Susa. Durante l'intervento, sono stati trovati gasolio rovesciato nel tentativo di frode. L'uomo è stato immediatamente denunciato in flagranza di reato per il tentato furto di carburante.

Un italiano di 48 anni è stato denunciato dai carabinieri in flagranza di reato per un tentato furto di carburante avvenuto lo scorso febbraio 2026 sull'ex statale 24 in frazione Coldimosso a Susa. L'intervento, che ha visto la collaborazione dei militari della stazione di Susa, del nucleo.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Bologna, furto al Santuario della Madonna di San Luca: ladro in fuga e individuato in SloveniaFurto al Santuario della Madonna di San Luca: è stato individuato il presunto autore, un cittadino albanese già noto alle forze dell’ordine. Gli scaricatori abusivi di rifiuti a Collegno: le immagini dell'uomo che ha rovesciato un bidone condominiale (ed è stato denunciato)Tra le operazioni contro gli scarichi abusivi di rifiuti condotte nel 2025 dalla polizia locale di Collegno c'è stata questa, avvenuta lo scorso... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Con questo trucco ti svuotano il serbatoio dell’auto: con quello che costa la benzina i furti si stanno triplicando; Ruba gasolio a Siracusa, la polizia segue la scia di carburante fino a una villetta: 40enne nei guai; Nasconde litri gasolio e materiale elettrico industriale in macchina dopo un furto: preso; I mattoncini Lego nel mirino dei furti nella logistica Usa. Ruba gasolio e fugge, identificato dai carabinieri nel TorineseHa tentato di rubare circa mille litri di gasolio da una cisterna, ma è stato scoperto e costretto alla fuga, provocando anche uno sversamento sul terreno. I carabinieri hanno identificato e denunciat ... lospiffero.com Ama, sventato un furto di 1000 litri di gasolio ai danni dell’azienda romanaAma coglie in flagranza di reato un suo dipendente e lo sospende senza diritto di stipendio. Stava sottraendo mille litri di gasolio dal distributore dello stabilimento aziendale di Rocca Cencia. In ... affaritaliani.it Rapinò un imprenditore di un orologio da 250mila euro a Milano, arrestato. Era ai domiciliari per un furto di orecchini di diamante. #ANSA - facebook.com facebook Blitz da Cavalletti, tre arresti per furto di energia elettrica. Nei guai l'impero dei Delle Fave ift.tt/VzaCP9Q x.com