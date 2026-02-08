Gli scaricatori abusivi di rifiuti a Collegno | le immagini dell' uomo che ha rovesciato un bidone condominiale ed è stato denunciato

La polizia locale di Collegno ha denunciato un uomo che ha rovesciato un bidone condominiale in strada Basse Dora, nella vecchia zona industriale. L’episodio risale a maggio, durante una serie di interventi contro gli scarichi abusivi di rifiuti nella zona. Le immagini dell’uomo mentre compieva il gesto sono state riprese e ora sono al vaglio delle forze dell’ordine.

Tra le operazioni contro gli scarichi abusivi di rifiuti condotte nel 2025 dalla polizia locale di Collegno c'è stata questa, avvenuta lo scorso maggio, in strada Basse Dora, nella vecchia zona industriale della cittadina. Nel video si vede un uomo, 65enne, scaricare un contenitore di rifiuti.

