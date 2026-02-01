Una coppia di Carabinieri liberi dal servizio ha visto tre ragazzi smontare uno scooter su Viale Libertà a Catania. Hanno subito chiamato i rinforzi e, quando sono arrivati, hanno fermato uno dei giovani. Si tratta di un minorenne, denunciato per tentato furto. Gli altri due sono scappati, ma le forze dell’ordine stanno cercando di rintracciarli.

In serata, alle 21:15, una coppia di Carabinieri liberi dal servizio, marito e moglie, transitando su Viale Libertà all'altezza di via Umberto, ha notato tre giovani intenti a manomettere uno scooter parcheggiato. I militari hanno osservato i ragazzi mentre tentavano di forzare il bloccasterzo, e hanno deciso di intervenire immediatamente, fermando la loro auto e riuscendo a bloccare uno dei tre giovani, mentre gli altri due sono fuggiti nelle vie vicine. Supporto del Nucleo Radiomobile e identificazione. Poco dopo, un equipaggio del Nucleo Radiomobile di Catania, avvisato dalla Centrale Operativa, è intervenuto per mettere in sicurezza il minore fermato.

© Dayitalianews.com - Catania, minorenne denunciato per tentato furto di uno scooter su Viale Libertà

Nella notte tra ieri e oggi, nel quartiere di Viale Librino a Catania, si è verificato un tentativo di furto ai danni di un bancomat, interrotto dall’attivazione del sistema nebbiogeno.

Dopo un tentato furto in auto, i carabinieri hanno intercettato e fermato tre persone, tra cui un minorenne, in un inseguimento nelle strade della città.

