Fuorisalone al distretto di Brera La serie limitata piace sempre di più Passport a quota 30mila iscritti

Da ilgiorno.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al distretto di Brera si apre il Fuorisalone, evento che attrae numerosi appassionati di design. Tra le iniziative in programma, la serie limitata “Passport” continua a riscuotere grande interesse, con 30mila iscritti. Paolo Casati, fondatore e direttore creativo di Brera Design District e Fuorisalone.it, collabora con Cristian Confalonieri e StudioLabo per organizzare la settimana più internazionale dell’anno.

Paolo Casati fondatore e direttore creativo di Brera Design District e Fuorisalone.it insieme a Cristian Confalonieri, con StudioLabo si prepara alla settimana più internazionale dell’anno. Un’edizione che si allarga anche a nuove vie, Fuorisalone Brera è riuscita a fare sistema? "Sì, siamo alla 17esima edizione, Brera è il distretto più longevo e, negli anni, si è sviluppato e organizzato per essere un “format“ che funziona tutto l’anno. Perché quello che fa la differenza per noi è il fatto di avere un presidio permanente di 220 showroom, quindi, in questo senso, il Fuorisalone diventa un evento, una fiera inserita in un contesto che lavora tutto l’anno".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Fuorisalone al distretto di Brera . La serie limitata piace sempre di più “Passport“ a quota 30mila iscritti

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