Al distretto di Brera si apre il Fuorisalone, evento che attrae numerosi appassionati di design. Tra le iniziative in programma, la serie limitata “Passport” continua a riscuotere grande interesse, con 30mila iscritti. Paolo Casati, fondatore e direttore creativo di Brera Design District e Fuorisalone.it, collabora con Cristian Confalonieri e StudioLabo per organizzare la settimana più internazionale dell’anno.

Paolo Casati fondatore e direttore creativo di Brera Design District e Fuorisalone.it insieme a Cristian Confalonieri, con StudioLabo si prepara alla settimana più internazionale dell’anno. Un’edizione che si allarga anche a nuove vie, Fuorisalone Brera è riuscita a fare sistema? "Sì, siamo alla 17esima edizione, Brera è il distretto più longevo e, negli anni, si è sviluppato e organizzato per essere un “format“ che funziona tutto l’anno. Perché quello che fa la differenza per noi è il fatto di avere un presidio permanente di 220 showroom, quindi, in questo senso, il Fuorisalone diventa un evento, una fiera inserita in un contesto che lavora tutto l’anno".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fuorisalone al distretto di Brera . La serie limitata piace sempre di più “Passport“ a quota 30mila iscritti

Notizie correlate

Cisl Romagna oltre quota 87mila iscritti: è un sindacato sempre più giovane e "rosa"Il bilancio del tesseramento 2025 della Cisl Romagna delinea il profilo di un’organizzazione in salute, capace di espandersi e di adattarsi ai...

Salone del Mobile e Fuorisalone: Brera Design District presenta la 17ª edizione della Brera Design WeekAnche quest’anno Brera si configura come un laboratorio urbano diffuso e si afferma come uno degli epicentri del design internazionale In occasione...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Tutto il cibo del Fuorisalone. Lista in aggiornamento degli eventi food alla Milano Design Week 2026; Cosa vedere nel distretto delle Cinque Vie durante il Fuorisalone; Cosa vedere in Porta Venezia Design District durante il Fuorisalone 2026; Guida critica al Fuorisalone 2026, ovvero come non perdersi nel programma infinito della Milano Design Week.

Fuorisalone al distretto di Brera . La serie limitata piace sempre di più Passport a quota 30mila iscrittiCasati, fondatore del format: Il 65% che si è registrato è italiano dall’estero in pole c’è il Brasile. E spulciando i dati, il 67% di chi è design addicted è donna. Tantissimi studenti e architet ... ilgiorno.it

Guida critica al Fuorisalone 2026 distretto per distretto: cosa vedere, dove andare, cosa non perdere a MilanoDal 20 al 26 aprile Milano vuol dire Fuorisalone 2026. Ecco la nostra guida divisa in zone della città, per non perdere davvero nulla. style.corriere.it

Semplicemente Milano di Andrea Cherchi. . La capsule collection di YesMilano per il FuoriSalone. - facebook.com facebook

@fuorisalone @iSaloniofficial @Mi_Design_Week mostre eventi installazioni party diffusi @Brera_District Cenisio @5vieartdesign Tortona @pvindesign_mi Isola Portanuova #MDW26 19/26Apr Milano capitale #design @VivMilano @BergamoeC @Aldo_Di x.com