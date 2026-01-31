FOTO Benevento Primavera sconfitto dall’Ascoli | giallorossini in dieci per tutta la ripresa

Nel torneo Primavera 2, il Benevento Primavera subisce una sconfitta pesante contro l’Ascoli all’Avellola. I giallorossini finiscono in dieci per tutta la ripresa e vengono battuti 3-1, mettendo fine a un periodo difficile: sono tre le sconfitte nelle ultime tre partite. La squadra di mister De Angelis non riesce a invertire il trend e si avvicina sempre di più a una situazione complicata in classifica.

Nel torneo Primavera 2, è proseguito anche contro l'Ascoli all'Avellola il periodo poco felice del Benevento Primavera superato 3-1 dai bianconeri in quello che è stato il secondo ko nelle ultime tre giornate (terza sconfitta in casa della stagione) per i ragazzi di mister De Angelis. Dopo un'avvio di gara contraddistinto da un sostanziale equilibrio, i bianconeri sono passati in vantaggio al 29? grazie al penalty realizzato da De Witt. Nella ripresa la situazione si è fatta difficile per i sanniti rimasti in dieci quasi subito per il rosso a Formicola che ha permesso all'Ascoli di giocare sul velluto trovando il raddoppio al 17? con Finotti.

