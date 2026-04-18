© US Mediaset Il sospetto che Leyla stia cercando di insinuarsi nella vita del marito Halit Argun spinge Yildiz a tentare il tutto e per tutto per liberarsi il prima possibile della rivale. Per questo, nel corso delle prossime puntate di Forbidden Fruit, Yildiz stringe un’alleanza con Ender per screditare l’assistente, ma il piano riesce male perché Leyla gode dell’insospettabile protezione di?ahika e Nadir. Al termine di un furioso scontro con Halit, dettato dalla preoccupazione di perdere il suo status agiato, Yildiz manifesta il desiderio di avere una propria indipendenza economica e finisce per accettare un lavoro come conduttrice del meteo in tv.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Forbidden Fruit, anticipazioni dal 19 al 25 aprile 2026: Yildiz cerca di liberarsi di Leyla

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