Un giocatore italiano ha commentato la sua recente stagione, sottolineando che a Miami è stata una “occasione sprecata” e che la squadra ha avuto un calo. Ha anche parlato del suo futuro, indicando un possibile impegno tra il campionato statunitense e la nazionale. Inoltre, ha evidenziato come in Nba sia fondamentale difendere, altrimenti si rischia di pagare un prezzo alto.

New York, 18 Aprile 2026: partono i playoff Nba. Simone Fontecchio e i suoi Miami Heat non ci saranno, colpevoli di aver buttato l'ultimo mese di regular season. C'è da dire che non sono mancate le polemiche, si pensi al brutto fallo di Ball - non sanzionato - che ha mandato ko Adebayo nel play-in contro gli Hornets, ma tant'è. Resteranno a guardare. Dal punto di vista personale, Fontecchio ha chiuso la stagione con 8.5 punti e tre rimbalzi di media in 70 presenze e adesso inizia una off-season molto importante da free agent. "Direi che sono abbastanza soddisfatto del mio campionato - ci racconta - con il ruolo che ho avuto non è stato semplicissimo.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fontecchio: "A Miami occasione sprecata, siamo crollati. Il mio futuro tra Florida e Nazionale"

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