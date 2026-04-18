Un gruppo di adolescenti ha organizzato un flash mob nel piazzale di una stazione, coinvolgendo pendolari e passanti. I partecipanti hanno eseguito performance di arte urbana, letture e brani musicali per sensibilizzare contro la violenza. L’evento si è svolto nel contesto di un’area trafficata, con l’obiettivo di attirare l’attenzione di chi transitava. La manifestazione ha coinvolto giovani di diverse età in un momento di espressione pubblica.

Il piazzale della stazione di Monza si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto per giovani protagonisti con arte urbana, letture e musica per dire "no" alla violenza. È “ Adolescenti in scena: viaggio – crescita – nonviolenza “, l’ evento pubblico che porta nel cuore della città una performance collettiva realizzata da adolescenti e giovani, utenti di Spazio Tre, il progetto pilota promosso dal Consorzio EX.it cooperative sociali insieme alla Fondazione Exodus don Antonio Mazzi Ets, con il sostegno del Comune di Monza – Servizi Sociali. "L’intenzione – anticipa Piero Pezzoni, presidente di Exit – è di replicare questo evento in altre stazioni della Lombardia, luogo di passaggio e di aggregazione per balordi e traffici illeciti, al contrario per abitarle con il messaggio dei giovani.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Flash mob per dire no alla violenza. Adolescenti in scena fra i pendolari

Flash mob in piazza delle scuole di Cesena contro la violenza sulle donne

Notizie correlate

Basta alla violenza contro le donne insieme a One Billion Rising: scende in campo il Cedav con un flash mobTaratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Il CeDAV...

Festa fra crimini e mimose. Teatro, flash mob, eventidi Angela Baldi Nella nella Giornata internazionale della donna, non ci saranno solo mimose, ma soprattutto eventi e appuntamenti per unire persone,...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Flash mob per dire no alla violenza. Adolescenti in scena fra i pendolari; Make wine, not war, il flash mob per la pace dei giovani della Coldiretti a Vinitaly 2026; Flash mob con 6 consigli per raggiungere l'indipendenza finanziaria; Sicurezza sul lavoro: flash mob a Cremona per la Giornata Mondiale.

Flash mob per dire no alla violenza. Adolescenti in scena fra i pendolariIl piazzale della stazione di Monza si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto per giovani protagonisti con arte ... ilgiorno.it

Un flash mob per dire no alla chiusura del Teatro MinervaSe in un paese addormentato come lo ha definito qualcuno degli intervenuti, oltre un centinaio di persone libere si ritrovano per un originale flash mob in difesa di un teatro, vuol dire che forse ... ansa.it

piazza perugino si trasforma in piazza di pace: giovani protagonisti in un flash mob tra emozione e comunità - facebook.com facebook

Su Radio Onda Salute - “ h” a cura del Dipartimento Sostenibilità di ENEA. Coltivare senza suolo: il cibo del futuro nasce in laboratorio (a cura di e ) radioondasalute.it/podcast/32-ene… #ENEAFlash #salute x.com