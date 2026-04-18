Fiuggi e Anagni la Polizia di Stato in campo su cybersecurity e legalità | doppio intervento sul territori

Nella giornata di oggi, la Polizia di Stato ha svolto due interventi sul territorio provinciale, focalizzandosi su temi legati alla cybersecurity e alla legalità. Questi interventi hanno coinvolto le comunità di Fiuggi e Anagni, con l’obiettivo di rafforzare la consapevolezza sulla sicurezza digitale e sulla tutela del rispetto delle norme. L’attività si inserisce in un’azione più ampia di presidio e prevenzione nelle aree interessate.

La Polizia di Stato è stata protagonista in due distinti appuntamenti sul territorio provinciale, confermando il proprio impegno nella promozione della cultura della sicurezza e della legalità.A Fiuggi, presso il teatro comunale, gli operatori della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Taranto, doppio intervento della Polizia di Stato: arrestati un 23enne per droga e un 42enne evasoTarantini Time QuotidianoDoppia operazione della Polizia di Stato a Taranto, dove i Falchi della Squadra Mobile hanno arrestato un 23enne per... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Fiuggi e Anagni, la Polizia di Stato in campo su cybersecurity e legalità: doppio intervento sul territori; Fiuggi, La Polizia di Stato interviene al convegno per la sicurezza digitale; Fiuggi - Minaccia di morte i poliziotti durante un controllo stradale, denunciato 30enne; Controlli delle Forze dell’Ordine nel Frusinate: denunce, sequestri e un immobile liberato. La Polizia di Stato interviene al convegno per la sicurezza digitaleLa Polizia di Stato, nella giornata di ieri, ha preso parte al teatro comunale di Fiuggi ad un convegno denominato Oltre la cybersecurity, la vera consapevolezza digitale. L'evento, organizzato da Z ... ciociariaoggi.it La Polizia di Stato interviene al Forum di cultura psico-socialeNella giornata di ieri, la Polizia di stato è intervenuta al Forum di cultura psico-sociale che si è svolto presso il Palazzo Comunale - Sala della Ragione della Città dei papi. Nella circostanza, a p ... ciociariaoggi.it Polizia di Stato: controlli straordinari contro microcriminalità e abusivismo al Forte facebook