Il torinese Michele vince 100mila euro a L' Eredità | brinda grazie a viola alla sua seconda Ghigliottina

Un concorrente di Verolengo, in provincia di Torino, ha vinto 100mila euro in gettoni d'oro durante la trasmissione televisiva

È stata una giornata indimenticabile per il torinese Michele di Verolengo che ieri, giovedì 16 aprile, ha vinto 100mila euro in gettoni d'oro a L'Eredità. Il giovane volontario del servizio civile alla sua seconda Ghigliottina si è rifatto dopo la prima occasione avuta la sera precedente quando.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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