FdI accusa Begaj di dossieraggio | La nostra attività politica fa paura E lancia un progetto per le Comunali

Fratelli d’Italia ha risposto alle accuse di Begaj, che aveva definito l’attività politica del partito come “tossica” e aveva denunciato una serie di esposti e raccolte firme mai portate a termine. La discussione si è incentrata sulle accuse di dossieraggio rivolte dal capogruppo di Coalizione civica in Comune, che ha sostenuto che l’attività politica di FdI faccia paura. Contestualmente, FdI ha annunciato un nuovo progetto per le prossime elezioni comunali.

Botta e risposta tra Fratelli d’Italia e Detjon Begaj. Il capogruppo di Coalizione civica in Comune l’altro giorno ha accusato FdI di "una politica tossica" attraverso esposti (50) e raccolte firme (43) che per Begaj non hanno mai portato a niente, provocando la reazione dei meloniani. "Ci rendiamo conto che facciamo paura – replica Francesco Sassone, consigliere regionale e coordinatore cittadino –. Siamo al centro di un vero e proprio dossieraggio da parte della sinistra. Begaj ha fatto anche un accesso agli atti per capire cosa facciamo e quando lo facciamo, gli rispondo io: ad oggi ci sono 126 odg di FdI ancora da discutere, oltre a 2.614 interrogazioni presentate.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - FdI accusa Begaj di dossieraggio: "La nostra attività politica fa paura". E lancia un progetto per le Comunali Notizie correlate Leggi anche: “Da via Stalingrado a Palazzo D'Accursio”: Foti inaugura il nuovo quartier generale di FdI e lancia la sfida per le Comunali Amazon in Italia conosceva malattie, vita privata e attività politica dei dipendenti. Stop dal Garante della privacy: «Basta dossieraggio»Un dossieraggio sistematico sulla vita privata dei dipendenti, dalle diagnosi mediche più delicate alla partecipazione agli scioperi. Contenuti di approfondimento Si parla di: FdI accusa Begaj di dossieraggio: La nostra attività politica fa paura. E lancia un progetto per le Comunali; FdI attacca: Dossieraggio su di noi dalla maggioranza in Comune | VIDEO.