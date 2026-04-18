Un nuovo gioco di ruolo cooperativo si appresta a entrare in accesso anticipato su PC, con una data di lancio fissata per il 6 maggio. Il progetto, sviluppato da Shiro Games, si presenta come un'esperienza che pone al centro libertà, esplorazione e costruzione, offrendo ai giocatori la possibilità di immergersi in un mondo aperto e collaborativo. La fase di anteprima consentirà ai partecipanti di testare le funzionalità prima del rilascio ufficiale.

Il panorama dei giochi di ruolo accoglie un nuovo protagonista: Farever, il progetto firmato Shiro Games, pronto a entrare in accesso anticipato su PC dal 6 maggio. Non si tratta del classico GDR con progressione guidata e percorsi prestabiliti, ma di un’esperienza che punta tutto su libertà totale e cooperazione, lasciando al giocatore il pieno controllo del proprio viaggio. Fin dalle prime fasi, il titolo propone un’impostazione aperta, dove non esiste una strada obbligata da seguire. Ogni scelta, ogni esplorazione e ogni combattimento contribuiscono a costruire un’avventura personale, diversa da quella degli altri giocatori. L’accesso anticipato include già le basi del gameplay, offrendo una struttura solida che verrà ampliata nel tempo con nuovi contenuti e miglioramenti costanti.🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - Farever debutta in accesso anticipato: un GDR cooperativo che mette al centro libertà, esplorazione e costruzione

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