Starsand Island debutta in Accesso Anticipato | nuova data piattaforme e contenuti

Starsand Island, simulatore di vita e farming dall’estetica anime e dal ritmo distensivo, debutterà in Accesso Anticipato l’11 febbraio su PC tramite Steam e in Game Preview su Xbox Series e PC attraverso Microsoft Store. Lo studio di sviluppo Seed Sparkle Lab ha ufficializzato il cambio di programma, rinviando il lancio completo che inizialmente era previsto per il 1° febbraio. L’uscita definitiva è ora pianificata per l’estate, periodo in cui il gioco arriverà anche su PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 e PC, con supporto esteso a macOS. Il team ha spiegato che questa fase servirà a completare i contenuti, lavorare sull’ endgame e affinare stabilità e bilanciamento prima della versione finale. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

Approfondimenti su Starsand Island

Ultime notizie su Starsand Island

