Famiglia nel bosco la notizia sui figli | A cosa sono sottoposti

Proseguono le indagini sulla famiglia che da mesi vive nel bosco, con nuovi sviluppi riguardanti i figli. La procedura giudiziaria si concentra sulle condizioni e sulle modalità di vita dei minori, coinvolti nella vicenda. Le autorità stanno raccogliendo testimonianze e documenti per accertare eventuali responsabilità o irregolarità. La situazione rimane sotto attenzione mentre si attende l’esito delle verifiche in corso.

Prosegue con nuovi sviluppi l’istruttoria sul caso della cosiddetta famiglia nel bosco, una vicenda che da mesi tiene alta l’attenzione dell’opinione pubblica e delle autorità giudiziarie. Dopo la fase iniziale dei test rivolti ai genitori, si è ora entrati in un momento cruciale: la valutazione diretta dei bambini, trasferiti da circa cinque mesi in una casa famiglia a Vasto. Un passaggio ritenuto fondamentale per comprendere il loro stato attuale e orientare le future decisioni del tribunale. Nella struttura abruzzese è arrivata la psicologa incaricata dal Tribunale per i Minorenni, Valentina Garrapetta, collaboratrice della consulente tecnica d’ufficio Simona Ceccoli.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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