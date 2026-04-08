Questa mattina si è appreso che l'incontro tra Catherine e i suoi figli, programmato nella casa famiglia di Vasto, è stato improvvisamente sospeso. La notizia rappresenta un nuovo sviluppo nel caso noto come “famiglia nel bosco”, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle eventuali conseguenze. La situazione resta sotto attenzione, con aggiornamenti attesi nelle prossime ore.

Nuovo colpo di scena nel caso della cosiddetta “famiglia nel bosco”. L’incontro tra Catherine e i suoi figli, previsto nella casa famiglia di Vasto, è stato sospeso. La decisione è arrivata a poche ore dall’appuntamento e, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, la visita non si terrà. Una scelta che segna un ulteriore passo indietro nel rapporto già fragile tra la madre e i minori. A determinare lo stop sarebbero stati i responsabili della struttura insieme ai servizi sociali. Alla base della decisione ci sono preoccupazioni legate al possibile comportamento della donna, ritenuto non compatibile con la serenità dei figli. Secondo quanto emerso, si teme il ripetersi di atteggiamenti considerati “ostili”, che potrebbero compromettere l’equilibrio dei minori durante l’incontro. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Famiglia nel bosco, la brutta notizia su Catherine e i figli: cosa succede

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