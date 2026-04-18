Ex discarica ' Cotoniera' Comune affida il servizio di manutenzione

Il responsabile del servizio geologia, ambiente e paesaggistica del comune di Sessa Aurunca ha deciso di affidare il servizio di manutenzione dell'ex discarica 'Cotoniera' per un periodo di 24 mesi. La decisione riguarda l'intervento sulla zona, senza ulteriori dettagli sui costi o sui soggetti coinvolti. La manutenzione sarà gestita direttamente dal servizio comunale competente per due anni.