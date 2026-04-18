Evo DC Distributore | Il regista difensivo! Passaggi da 93 e Gioco d’Anticipo per il tuo centrale CB Distributor

In un contesto calcistico in cui il pressing alto è molto frequente, i difensori centrali devono possedere abilità specifiche con il pallone. Nel caso di Evo “DC Distributore”, si tratta di un giocatore che si distingue per le capacità di passaggio e gestione della palla, elementi essenziali per la costruzione del gioco. Le sue caratteristiche includono passaggi da 93 e il tecnica “Gioco d’Anticipo”, utili per il reparto difensivo in situazioni di pressione alta.

In un meta dove il pressing alto è costante, avere un difensore centrale con piedi educati è fondamentale. Questa Evoluzione trasforma un difensore fisico in un playmaker difensivo, migliorando drasticamente la qualità del palleggio e la visione di gioco. Dettagli e Requisiti. Scadenza: 17 giorni.. Ripetibile: 2 volte.. Vincoli: * OVR max: 88. Posizione: DC.. Stili di gioco: Max 10.. Non raro: Tour mondiale fuoriclasse argento (perfetto per creare gemme nascoste).. No portieri. Analisi dei Miglioramenti: Visione e Precisione. L’upgrade si concentra sulla capacità di trasformare la difesa in attacco in un istante: Piedi da Centrocampista: Il boost massiccio di +12 in Passaggio Corto (93) e Passaggio Lungo (93) assicura uscite palla al piede pulite.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - Evo “DC Distributore”: Il regista difensivo! Passaggi da 93 e Gioco d’Anticipo per il tuo centrale (CB Distributor) Notizie correlate FC 26 EVO: Apri la difesa: Trasforma il tuo CC in un Regista Arretrato da sogno (Line Breaker)Questa nuova Evoluzione gratuita è una delle più trasformative rilasciate finora per il centrocampo. Leggi anche: FC 26 Evo ‘Imperatrice dell’area’: boost +15 OVR e Finalizzazione 93! Trasforma il tuo attaccante in una macchina da gol (Empress of the box)