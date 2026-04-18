Evasione dai domiciliari ad Avellino | assoluzione in Tribunale

Un giovane di Avellino è stato assolto dal Tribunale locale dall’accusa di evasione dai domiciliari. Il giudice ha deciso che non ci sono prove sufficienti per condannarlo, e pertanto il processo si è concluso con un’assoluzione. La vicenda riguardava un episodio di presunta evasione, che ora viene considerato non dimostrato in sede di giudizio.

Assolto per non aver commesso il fatto.Questo è il verdetto del Tribunale di Avellino che ha mandato assolto un giovane del capoluogo, rinviato a giudizio per evasione dagli arresti domiciliari.Il racconto dei fatti: un incontro casuale e l’identificazioneI fatti risalgono al mese di luglio del.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Evasione dai domiciliari in comunità per andare al bar in piazza: giovane arrestato dai CarabinieriNella tarda serata di ieri, i Carabinieri della Radiomobile di Ravenna hanno arrestato un 23enne ritenuto responsabile del reato di evasione. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Evade dai domiciliari a poche ore dall'arresto per spaccio in un b&b: 30enne di Penne finisce in carcere; Incredibile a Palermo, evade dai domiciliari e si consegna ai carabinieri: Meglio il carcere che stare a casa; Evade di notte dai domiciliari, rientra a casa ubriaco e ha un malore: arrestato; Evade dai domiciliari per comprare la droga: arrestato. Evasione dai domiciliari, assolto un trentenne avellineseAssolto per non aver commesso il fatto: questo è il verdetto del Tribunale di Avellino che ha mandato assolto un giovane del capoluogo, A.A.I., rinviato a giudizio per evasione dagli arresti domicil ... irpinianews.it Palermo, evade dai domiciliari e si costituisce: «Meglio in cella che a casa»L'accusa è di evasione dai domiciliari, ma è stato lo stesso 43enne ad autodenunciarsi con una telefonata al 112. meridionews.it #Allegri: "Champions evasione dalla realtà del campionato No. L'Inter aveva l'obiettivo dello scudetto. L'anno prossimo bisogna alzare l'asticella. Arrivare in Champions può essere un buon risultato, ma sicuramente andrà migliorato l'anno prossimo" #MP x.com https://www.corrieresalentino.it/2026/04/presunta-evasione-fiscale-per-oltre-88-000-euro-avvocato-salentino-finisce-sotto-processo/ facebook