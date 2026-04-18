Evasione dai domiciliari ad Avellino | assoluzione in Tribunale

Da avellinotoday.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane di Avellino è stato assolto dal Tribunale locale dall’accusa di evasione dai domiciliari. Il giudice ha deciso che non ci sono prove sufficienti per condannarlo, e pertanto il processo si è concluso con un’assoluzione. La vicenda riguardava un episodio di presunta evasione, che ora viene considerato non dimostrato in sede di giudizio.

Assolto per non aver commesso il fatto.Questo è il verdetto del Tribunale di Avellino che ha mandato assolto un giovane del capoluogo, rinviato a giudizio per evasione dagli arresti domiciliari.Il racconto dei fatti: un incontro casuale e l’identificazioneI fatti risalgono al mese di luglio del.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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