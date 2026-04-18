La Kia EV2 si presenta con un design compatto, ideale per la città, e integra tecnologie all’avanguardia. La vettura si distingue per le dimensioni contenute, che facilitano la manovrabilità, senza rinunciare a caratteristiche di qualità e tecnologia. La sua forma compatta la rende adatta anche agli spazi più stretti, mentre le innovazioni tecniche sono evidenti nel funzionamento e nelle prestazioni.

Nella botte piccola, c’è di tutto e tutto è buono. Kia EV2 spicca per un design compatto e la tecnologia più avanzata. La piccola coreana entra nel mercato delle utilitarie a zero emissioni offrendo abitabilità elevata sopra la flessibile architettura E-GMP. Il tutto in 4,06 metri di lunghezza. D’impatto l’estetica del frontale, che richiama le forme muscolose della sorella maggiore EV9. Il passo di 2,57 metri assicura una ospitalità paragonabile a modelli di taglia maggiore. La plancia accoglie il triplo display digitale per la gestione dei comandi mentre il bagagliaio offre una capacità di carico di 362 litri. La Standard Range, dotata di batteria da 42 kWh e motore da 147 cv, garantisce 317 km di autonomia con un prezzo promozionale di 23.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - EV2, nella botte piccola il meglio. Design compatto e qualità

Notizie correlate

Anteprima a Roma: il futuro è compatto, elettrico e si chiama Kia EV2Il modo di vivere la città sta cambiando, e questo fine settimana si potrà finalmente scoprire da vicino.

Kia EV2, il SUV elettrico compatto che amplia l’accesso alla mobilità urbanaMILANO (ITALPRESS) – Con EV2, Kia introduce un SUV elettrico di segmento B pensato per il mercato europeo.

Approfondimenti e contenuti

EV2, nella botte piccola il meglio. Design compatto e qualitàNella botte piccola, c’è di tutto e tutto è buono. Kia EV2 spicca per un design compatto e la tecnologia più avanzata. La piccola coreana entra nel mercato delle utilitarie a zero emissioni offrendo ... quotidiano.net

Debutta EV2: ecco come va la nuova piccola elettrica di KiaKia EV2 rappresenta il modello di ingresso nella mobilità elettrica di Kia, fatto con razionalità e sostenibilità, partendo da un design lineare, senza angoli. Malgrado le misure compatte (la lunghezz ... avvenire.it