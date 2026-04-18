L’Italia si prepara per la candidatura agli Europei del 2032, ma al momento solo l’Allianz Stadium è pronto tra le strutture sportive richieste. La responsabilità ora passa al nuovo presidente della FIGC, che dovrà gestire le procedure e le verifiche necessarie per convincere la UEFA. La sfida principale riguarda la conformità degli impianti e il rispetto delle norme internazionali, elementi fondamentali per ottenere l’approvazione per l’organizzazione del torneo.

di Francesco Spagnolo Euro 2032, la strada per l’Italia non è assolutamente semplice. Cosa devono fare in FIGC per ottenere il via libera della UEFA. Le ultime. La strada verso Euro 2032 è in ripida salita. L’assegnazione congiunta con la Turchia è una sfida complessa che la FIGC dovrà difendere a ottobre, quando il comitato esecutivo UEFA selezionerà le 10 sedi definitive (cinque per Paese). La deadline operativa, però, è a fine luglio: entro quella data i dossier italiani dovranno essere blindati per superare il vaglio di Nyon, che valuterà impianti e mobilità. Ecco il quadro della situazione secondo Tuttosport. Le tensioni politiche Il presidente dell’UEFA, Aleksander Ceferin, è stato spietato, definendo “una vergogna” lo stato degli stadi italiani, la cui età media supera i 60 anni.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Euro 2032, la strada per l’Italia è in ripida salita. Solo l’Allianz Stadium è pronto. La palla passa al nuovo presidente FIGC. Le ultime

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