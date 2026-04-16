L’Italia si trova in ritardo nella preparazione delle infrastrutture necessarie per Euro 32, con l’unica eccezione dell’Allianz Stadium, che risulta in regola. Il presidente della UEFA ha affermato chiaramente che senza infrastrutture adeguate l’edizione del torneo non si terrà nel paese. La situazione evidenzia una mancanza di avanzamento nei lavori rispetto alle scadenze previste.

Ceferin lo disse chiaro e tondo senza giri di parole: “O le infrastrutture sono pronte o Euro 32 non si disputerà in Italia”. Bene, se entro ottobre non verranno presentati i progetti con le garanzie di finanziamento, tale possibilità potrebbe diventare una triste realtà. Ne parla Elisabetta Esposito sulla Gazzetta dello Sport. Euro 32 a rischio?. Si legge sulla Gazzetta: A ottobre cinque stadi italiani dovranno rispondere ai requisiti richiesti dall’Uefa. Al momento soltanto uno ha già le carte in regola per ospitare le partite del torneo continentale, l’Allianz Stadium della Juventus. E gli altri? Oltre all’impianto torinese hanno avviato...🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Euro 32 a rischio: l’Italia è in ritardo sulle infrastrutture. Solo l’Allianz Stadium in regola

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