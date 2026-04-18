Ethereum | scoperti 100 hacker della Corea del Nord in 53 progetti

Nel corso di un'operazione di sicurezza, è stato identificato un gruppo di oltre 100 hacker collegati alla Corea del Nord che avevano preso di mira circa 53 progetti basati su Ethereum. Questa scoperta è stata resa possibile grazie al programma ETH Rangers, che ha contribuito a individuare e monitorare le attività di questi operatori informatici all’interno dell’ecosistema blockchain. La notizia evidenzia le sfide legate alla protezione delle piattaforme digitali e alla lotta contro le minacce informatiche.

La sicurezza dell’ecosistema Ethereum ha ottenuto un successo senza precedenti grazie al programma ETH Rangers, che ha permesso di individuare oltre 100 operatori informatici legati alla Popolare Democratica di Corea (DPRK) infiltrati in circa 53 progetti blockchain. L’operazione, coordinata dalla Ethereum Foundation insieme a partner come Secureum, The Red Guild e Security Alliance (SEAL), ha portato al recupero o al congelamento di somme superiori a 5,8 milioni di dollari, documentando nel contempo più di 785 vulnerabilità e bug nei client. L’iniziativa, avviata verso la fine del 2024, si è concentrata sul supporto a sforzi di sicurezza indipendenti per rafforzare la resilienza della rete decentralizzata.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ethereum: scoperti 100 hacker della Corea del Nord in 53 progetti Notizie correlate Il nucleare della Corea del NordIn un mondo attraversato da conflitti, uno dei principali nodi della politica internazionale resta l’arsenale nucleare.