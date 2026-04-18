Estrazioni Lotto Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 18 aprile 2026 | numeri vincenti quote jackpot

Oggi, sabato 18 aprile 2026, sono stati effettuati i numeri vincenti delle estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Sono stati annunciati i numeri estratti, le quote e i jackpot aggiornati. Sono stati inoltre comunicati i numeri ritardatari e le eventuali vincite più alte registrate durante questa sessione di estrazioni. La pubblicazione dei risultati è avvenuta secondo il consueto calendario delle operazioni di gioco.

Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi sabato 18 aprile 2026 sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di martedì 21 aprile 2026. Estrazione del Lotto: i numeri vincenti Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto. Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar. Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti Questa è la combinazione vincente del 10eLotto. I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 1 5 11 15 20 23 24 32 34 37 42 44 46 56 58 60 69 71 85 87 Numero Oro: 42 Doppio Oro: 42 44 Numeri ritardatari prima dell’estrazione Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto.🔗 Leggi su Virgilio.it

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