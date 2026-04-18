Estrazioni Lotto SuperEnalotto e 10eLotto oggi sabato 18 aprile 2026 | numeri vincenti e quote

Oggi, sabato 18 aprile 2026, si sono svolte le estrazioni serali di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto. I numeri vincenti sono stati annunciati in tempo reale, insieme alle quote delle varie vincite. Sono stati distribuiti premi in diverse categorie, con dettagli sulle combinazioni fortunate e i premi assegnati. I risultati delle estrazioni sono disponibili immediatamente dopo l'estrazione stessa.

SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto serale di sabato 18 aprile 2026: i numeri vincenti in diretta con vincite e quote delle estrazioni di oggi. Appuntamento in tempo reale su Fanpage.it dalle 20: il jackpot al SuperEnalotto sale a 151,7 milioni di euro per la sestina fortunata.🔗 Leggi su Fanpage.it

Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di Venerdì 10 Aprile 2026

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