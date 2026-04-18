estrazioni del lotto superenalotto e 10elotto oggi 18 aprile 2026

Oggi, sabato 18 aprile 2026, sono state effettuate le estrazioni dei giochi Lotto, Superenalotto e 10eLotto. I numeri vincenti sono stati annunciati in diretta, offrendo ai giocatori la possibilità di verificare subito i risultati delle rispettive giocate. Le estrazioni si sono svolte come di consueto, con aggiornamenti disponibili sui canali ufficiali e in tempo reale.

Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto oggi sabato 18 aprile 2026: numeri vincenti in diretta. ESTRAZIONI DEL LOTTO OGGI – Questa sera, sabato 18 aprile 2026, alle ore 20 vanno in scena le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. I tre giochi principali di Lottomatica sono seguiti da milioni di italiani nella speranza di portarsi a casa cifre che potrebbero cambiare le loro vite per sempre. L’estrazione numero 63 del 2026 è prevista alle ore 20 di oggi, sabato 18 aprile 2026. TPI segue estrazione Lotto, estrazione Superenalotto (con il suo Jackpot da capogiro sognato da milioni di italiani) ed estrazione 10eLotto in tempo reale, live.🔗 Leggi su Tpi.it

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Superenalotto Ultima Estrazione, SuperEnalotto di oggi - Estrazione e risultati 19/02/2026

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