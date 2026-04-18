Estrazione Superenalotto oggi 18 aprile 2026 | i numeri vincenti

Nella sera di sabato 18 aprile 2026, alle ore 20, si è svolta l’estrazione del Superenalotto. I numeri vincenti sono stati annunciati subito dopo, segnando la conclusione di una delle estrazioni settimanali di questa lotteria. I giocatori avevano acquistato i propri biglietti nelle ore precedenti, sperando di indovinare i numeri fortunati. Nessuna informazione è ancora disponibile sui premi assegnati o sui numeri estratti.

. ESTRAZIONI SUPERENALOTTO OGGI – Questa sera, sabato 18 aprile 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Superenalotto. Il gioco è seguito da milioni di italiani nella speranza di portarsi a casa cifre che potrebbero cambiare le loro vite per sempre. L’estrazione di oggi, 18 aprile, è prevista alle ore 20. TPI segue l’estrazione Superenalotto (con il suo Jackpot da capogiro sognato da milioni di italiani) e le altre estrazioni in tempo reale, live. Di seguito i numeri vincenti estratti oggi, l’estrazione in diretta: SUPERENALOTTO – Estrazione di sabato 18 aprile 2026 Combinazione vincente: Numero Jolly: Superstar: (I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.🔗 Leggi su Tpi.it

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Superenalotto Ultima Estrazione, SuperEnalotto di oggi - Estrazione e risultati 19/02/2026

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