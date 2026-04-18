Estrazione Million Day di oggi 18 aprile 2026 | i numeri vincenti di sabato

Oggi, sabato 18 aprile 2026, viene pubblicata l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day. I risultati vengono resi noti in diretta e sono disponibili immediatamente dopo l’estrazione. La schedina viene aggiornata con i numeri estratti e i giocatori possono verificare se hanno vinto in base alle combinazioni indovinate. L’estrazione si svolge regolarmente e i numeri vengono comunicati pubblicamente senza ritardi.

Estrazione Million Day oggi sabato 18 aprile 2026: i numeri vincenti in diretta live. Oggi, sabato 18 aprile 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, sabato 18 aprile 2026, LIVE: ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI 18 APRILE 2026 LIVE – ORE 20,30 Extra Million Day: ESTRAZIONE...🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Estrazione Million Day di oggi, 18 aprile 2026: i numeri vincenti di sabato Previsioni Lotto 2026 Gratis: Ambo e Terno per la Ruota di Cagliari nel 2026! Notizie correlate Estrazione Million Day di oggi, 4 aprile 2026: i numeri vincenti di sabatoOggi, sabato 4 aprile 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i... Estrazione Million Day di oggi, 11 aprile 2026: i numeri vincenti di sabatoEstrazione Million Day oggi sabato 11 aprile 2026: i numeri vincenti in diretta live Oggi, sabato 11 aprile 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Million Day e Million Day Extra, le estrazioni di oggi venerdì 17 aprile: i numeri vincenti; ?MillionDay e MillionDay Extra, le due estrazioni di domenica 12 aprile 2026: i numeri vincenti; Estrazione Million Day 17 aprile 2026: i numeri vincenti; Million Day, l’estrazione delle 13:00 di martedì 14 aprile. Million Day, numeri vincenti di oggi 16 aprile 2026 | L’estrazione delle ore 20:30I numeri vincenti del Million Day per l'estrazione delle ore 20:30 di questo 16 aprile 2026, andremo a scoprirlo su questa pagina ... ilsussidiario.net Estrazioni SuperEnalotto, Lotto e Million Day oggi sabato 18 aprile: tutti i numeri estrattiScopri i numeri vincenti delle estrazioni di SuperEnalotto, Lotto e Million Day di oggi, sabato 18 aprile. Non perdere l'occasione di vincere! iltarantino.it Estrazione MillionDay n. delle ore 20:30 di sabato 11 aprile 2026 #MillionDay #LeoBar_Sulbiate - facebook.com facebook