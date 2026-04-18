La Cassazione ha confermato l’assoluzione di un imprenditore di origini albanesi di 35 anni, coinvolto in un procedimento per estorsione legato a un cantiere. L’uomo era stato accusato di aver estorto denaro a due imprenditori, ma la decisione definitiva ha confermato la sua totale assenza di colpe. La vicenda si è conclusa con l’annullamento delle accuse nei suoi confronti.

Era finito sotto accusa per estorsione a due imprenditori, ma la Cassazione ha confermato l’assoluzione per l’imprenditore di origini albanesi Marsel Mati, 35 anni. In primo grado era stato condannato dal tribunale di Macerata a tre anni e sei mesi di reclusione. La vicenda riguardava il cantiere di via Santa Rita da Cascia a Tolentino. Nel 2019, due imprese abruzzesi avevano acquistato la palazzina in costruzione. Ma nel cantiere, per l’accusa, avrebbero trovato Mati che per andarsene avrebbe preteso l’affidamento dei lavori. I due avrebbero pagato 15.600 euro per alcuni interventi. Mati però avrebbe chiesto altri soldi, poi aveva portato le fatture in tribunale, ottenendo un decreto ingiuntivo di 70mila euro e il pignoramento dell’immobile.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Estorsione nel cantiere, assolto Mati

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