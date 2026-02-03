Christy Turlington è stata annunciata come nuova Global Ambassador. A 57 anni, la modella rappresenta ancora una bellezza senza tempo, icona degli anni 80 e 90. È uno dei nomi più riconosciuti nel mondo della moda, e la sua presenza continua a fare notizia.

Sempre più spesso si sente parlare di « bellezza over », ma quella di Christy Turlington è decisamente una bellezza timeless. La modella statunitense, 57 anni, è stata infatti capace di resistere all’illusione di cristallizzare la propria immagine in qualcosa di innaturale, trappola a cui tante colleghe hanno ceduto, ed è anche per questo che Lancôme l’ha scelta come sua nuova Global Ambassador. Christy Turlington, nuova Global Ambassador Lancôme. «Lancôme rappresenta l’emblema dell’ eleganza francese e del progresso che ha sempre risuonato profondamente in me», ha dichiarato Christy Turlingon a proposito di questo nuovo ruolo. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La modella, oggi 57enne, è stata scelta come nuova Global Ambassador. Tutto quello che c'è da sapere su di lei, icona Anni 80 e 90 e sempre bellissima

Approfondimenti su Christy Turlington

