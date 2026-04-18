Escarpeit Sneakers Liu Jo Maxi Wonder | Test Pratico

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Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Tomaia in pelle e dettagli oro: l’eleganza del design Liu Jo. L’analisi visiva delle Liu Jo Maxi Wonder 01 rivela una costruzione che gioca sapientemente con i contrasti materici, tipica della categoria delle sneaker casual chic. La tomaia si presenta come un mix equilibrato di texture: la base è caratterizzata da inserti in tessuto mesh bianco, che conferiscono alla scarpa un aspetto leggero e dinamico, richiamando lo stile runner.🔗 Leggi su Ameve.eu

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