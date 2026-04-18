Ennesimo incidente sulla circonvallazione | conducente di un' auto in ospedale

Un nuovo incidente si è verificato questa mattina sulla circonvallazione di Mesagne, nel tratto tra le uscite per San Pancrazio Salentino e Torre Santa Susanna. Un'auto coinvolta nell'incidente ha riportato danni e il conducente è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica.

MESAGNE - Ennesimo incidente sulla circonvallazione di Mesagne. Il sinistro stradale è accaduto questa mattina, sabato 18 aprile 2026, nel tratto che intercorre tra le uscite per San Pancrazio Salentino e Torre Santa Susanna. Lo scontro, avvenuto per motivi in fase di accertamento, ha coinvolto.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Incidente a Strambinello, auto si ribalta sulla statale 565: conducente trasportato in ospedaleIncidente a Strambinello lungo strada statale 565 di Castellamonte dove un’auto si è ribaltata in mezzo alla carreggiata rimanendo ruote all’aria.