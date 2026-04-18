Enel installati 3.730 punti di ricarica ’fast’ per mezzi elettrici

Enel ha completato l’installazione di 3.730 punti di ricarica rapida per veicoli elettrici, confermando la sua presenza nel settore della mobilità sostenibile. Queste infrastrutture sono state realizzate nell’ambito del primo bando del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). La rete di ricarica si estende su diverse aree, contribuendo a potenziare la diffusione dei mezzi elettrici nel paese.

Enel conferma la propria leadership nello sviluppo della mobilità elettrica completando le installazioni dei punti di ricarica del primo bando del PNRR. I 3.730 punti di ricarica ‘fast’ coprono cinque regioni (Campania, Lazio, Lombardia, Puglia e Sicilia) e 21 provincie: tra queste, sono 298 le colonnine nella provincia di Napoli, 227 in quella di Milano, 111 in quella di Bari, 112 in quella di Catania e 396 in quella di Roma. Per celebrare il traguardo Enel ha inaugurato la stazione di ricarica realizzata di fronte alla sede del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica a Roma. All’evento hanno partecipato, Simone Tripepi, Head...🔗 Leggi su Quotidiano.net

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