Emergenza sanitari | 18.000 aggressioni l’allarme sulla violenza

Nel corso del 2025 si sono registrati circa 18.000 episodi di aggressione contro il personale sanitario, coinvolgendo un totale di 23 strutture. Questi numeri sono stati comunicati in un rapporto che evidenzia un aumento delle violenze nelle strutture sanitarie rispetto agli anni precedenti. Le aggressioni sono state di vario tipo e hanno riguardato medici, infermieri e altri operatori, generando preoccupazione tra gli addetti ai lavori.

Diciotto mila episodi di aggressione hanno colpito il personale sanitario durante l’anno 2025, coinvolgendo ben 23.000 professionisti in tutta Italia. Il dato emerge con una forza allarmante dalle analisi sindacali che evidenziano come la violenza contro chi cura stia subendo un’impennata costante, con riflessi diretti e preoccupanti anche nelle strutture ospedaliere di Cosenza. Il quadro che si delinea è quello di una tensione sociale che non accenna a placarsi, trasformando i luoghi della cura in teatri di scontro. A Cosenza, la realtà locale non è un’eccezione alla tendenza nazionale: solo nel mese di marzo si è assistito a un episodio di...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Emergenza sanitari: 18.000 aggressioni, l’allarme sulla violenza How To Read Anger: Warning Signs That Could Save Your Life Notizie correlate Aggressioni agli operatori sanitari, a Lecco i pulsanti di emergenza scattano 57 volteMedici e infermieri aggrediti: un fenomeno che non si ferma, anche se — finalmente — rallenta. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Comunicazione Italiana; VIDEO | 116117 nuovo numero unico per assistenza sanitaria non urgente; Sciopero domani, stop ai voli: cosa c’è da sapere; Sciopero aereo venerdì 10 aprile: voli a rischio per quattro ore. Ecco le fasce garantite. Emergenza Chikungunya in Cina, oltre 7.000 casi. Scatta l’allerta internazionale. E l’Europa che cosa fa?Mentre in Europa e in particolare in Italia si discute con toni preoccupati dei casi di West Nile, che secondo i dati degli ultimi dieci anni non mostrano un aumento significativo, dall’altra parte ... notizie.tiscali.it Emergenza mal tempo. Regioni: La sanità reggeLa macchina sanitaria sta reagendo positivamente all’emergenza mal tempo. Toscana, Marche, Lazio, Basilicata e Abruzzo hanno risposto ai bisogni sanitari dei propri cittadini. E ora le regioni si ... quotidianosanita.it Emergenza sanitaria in Burundi: il mistero della malattia sconosciuta facebook