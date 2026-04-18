Elezioni a Loreto Pieroni dà il via ufficiale alla corsa per il secondo mandato | Siamo una lista della gente non dei social

A Loreto, il candidato ha ufficialmente avviato la campagna elettorale per il secondo mandato, sottolineando che la sua lista rappresenta i cittadini e non i social media. Ha spiegato di aver passato oltre un anno a visitare i quartieri per ascoltare le esigenze dei residenti e per elaborare un programma a medio e lungo termine. Ha inoltre criticato chi afferma di aver trovato tutte le risposte in poche settimane di campagna.

LORETO - «Noi siamo la lista della gente, non quella dei ‘social’: da oltre un anno stiamo battendo il territorio quartiere per quartiere per ascoltare i cittadini e proporre un programma solido a medio e lungo termine: chi dice di avere trovato tutte le soluzioni in appena 60 giorni di campagna.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Elezioni in Congo, 3 milioni al voto: Sassou Nguesso in corsa per il quinto mandato consecutivoI cittadini della Repubblica Democratica del Congo sono chiamati a votare per scegliere un nuovo leader. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Elezioni a Loreto, Pieroni dà il via ufficiale alla corsa per il secondo mandato: Siamo una lista della gente, non dei social; Loreto, verso le elezioni: Pieroni punta sui giovani, Una Consulta permanente; Loreto, Pieroni apre la sede elettorale: Noi siamo una lista della gente, non dei social; Loreto Pieroni punta sul boom turistico | +14% per la ripresa. Elezioni a Loreto, Pieroni dà il via ufficiale alla corsa per il secondo mandato: «Siamo una lista della gente, non dei social»Il primo cittadino uscente ha dato il via ufficiale alla sua corsa per il secondo mandato alla guida della Città mariana. «Noi siamo quelli che possiamo dare certezze ai loretani: non ci si improvvisa ... anconatoday.it Pieroni corre per il secondo mandato: «Non ci si può improvvisare sindaci». Apre la sede di Loreto nel CuoreLORETO Moreno Pieroni apre la campagna elettorale nel modo che gli è da sempre familiare: dal basso, stringendo mani, parlando alle persone. Il sindaco uscente si ripresenta davanti ... corriereadriatico.it Al via le elezioni in Bulgaria, favorito il centrosinistra dell'ex presidente Radev. I seggi elettorali nel Paese balcanico chiuderanno alle 16 italiane #ANSA x.com Viareggio: Elezioni, Lunedi 20 Aprile in diretta alle 21 su Canale 88 il confronto tra i candidati a Sindaco facebook