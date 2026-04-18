Elettrico a Viterbo più colonnine che auto
A Viterbo e nella provincia, il numero di colonnine di ricarica per veicoli elettrici supera quello delle auto in circolazione. La crescita delle infrastrutture di ricarica sembra aver superato l’aumento delle auto elettriche registrato negli ultimi tempi. Mentre le nuove installazioni continuano, il rapporto tra colonnine e veicoli si mantiene favorevole alle prime, invertendo le previsioni di un rapido incremento dei veicoli rispetto alle infrastrutture disponibili.
Il passaggio all'elettrico a Viterbo e provincia sembra procedere al contrario rispetto alle previsioni iniziali. Mentre la rete di ricarica si espande rapidamente per rispondere agli obblighi normativi e ai piani nazionali, il mercato automobilistico locale resta ancorato ai motori tradizionali.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Ricaricare alle colonnine con la CARTA
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