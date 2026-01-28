La ripresa del settore auto in Italia procede a passo lento. Nel 2025, le immatricolazioni sono salite dell’1,8%, ma restano ancora lontane dai numeri pre-crisi. La concorrenza europea spinge verso l’elettrico, rendendo le auto più green, mentre le case italiane faticano a tenere il passo.

Il 2025 per le auto è stato un anno di lenta ripresa. Lo scorso anno sono aumentate le immatricolazioni dell’1,8% rispetto all’anno precedente, che è stato però segnato da una crisi per il settore. In totale sono state immatricolate in Ue 10.822.831 vetture, su livelli lontani da quelli pre-pandemici. E intanto la mobilità diventa sempre più green e sempre più elettrica. Il comparto delle elettriche a batteria (Bev) ha raggiunto una quota di mercato del 17,4% contro il 13,6% dell’anno precedente. Auto, in Europa avanzano elettrico e ibrido. Sono state immatricolate quasi 1,9 milioni di vetture elettriche, con aumenti a due cifre per Germania (43,2%), Paesi Bassi (18,1%), Belgio (12,6%) e Francia (12,5%). 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - L’auto europea è più green, accelera l’elettrico ma l’Italia arranca

Approfondimenti su Auto Italia

L’Italia si distingue per avere il parco auto più vecchio d’Europa, riflesso di una capacità di spesa limitata e di una lenta transizione verso veicoli elettrici.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Auto Italia

Argomenti discussi: Mercato auto Europa 2025: l’ibrido è il re e avanzano i brand cinesi; Accordo UE-Mercosur: una nuova frontiera per l’auto europea; Le vendite di auto elettriche in Europa doppiano il diesel; L’Europa dell’auto chiude il 2025 con una crescita del 2,4%. A dicembre l’elettrico supera la benzina.

Nella Ue domina l’ibrido. Tesla in calo, Byd la raggiungeNel 2025 vendite cresciute del 2,4%: una su cinque è a batteria. A dicembre c’è il sorpasso storico dell’elettrico sulla benzina ... repubblica.it

L'Europa dell'auto cresce nel 2025: tutti i numeri. Exploit di BYD: +227%I dati di mercato del 2025 mostrano l'aumento delle elettriche e delle ibride plug-in. Stellantis resta secondo gruppo a volume, ma con un calo per quasi tutti i marchi ... dmove.it

Terribile schianto in Italia! Auto contro metro - facebook.com facebook

Auto e competitività europea Accolgo con favore il piano Italia-Germania presentato da @GiorgiaMeloni e dal Cancelliere @_FriedrichMerz la strada giusta per rilanciare l’industria europea. Meno burocrazia, più certezze per l’automotive e i settori strategi x.com