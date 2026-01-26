Al Bonci in scena Il demone di Pitagora tra beatbox musica dal vivo e suggestioni teatrali

Al teatro Bonci doppio appuntamento per lo spettacolo "Il demone di Pitagora". Martedì 3 febbraio, dalle 10 alle 12, per gli studenti delle scuole, e la sera dalle 21 alle 23, per tutto il resto del pubblico, arriva sul palco un uno show suggestivo. A partecipare l'attore Roberto Mercadini, la musicista Alessandra Abbondanza, Azel, il beatbox cesenate, ed Emanuele Parini, docente di matematica dell'Istituto Tecnico Tecnologico Pascal di Cesena, responsabile del progetto scolastico "Notte Pitagorica". Lo spettacolo si incentra sul demone di Pitagora, quello spirito che va ad abitare il matematico ogni qual volta non riesca a comunicare le sue ultime formule.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Approfondimenti su bonci scena

Al Teatro Mascheranova va in scena “Dal Sottosuolo Underground”, uno spettacolo ispirato a Dostoevskij, che esplora temi etici attraverso una performance che integra musica elettronica.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su bonci scena

Argomenti discussi: ‘I ragazzi irresistibili’, comicità e riflessioni; Tra voce, gioco e sperimentazione, John De Leo al Teatro Bonci di Cesena; Paolo Fresu al Bonci di Cesena racconta il mito di Miles Davis; Weekend di sapori e musica tra Festa del maiale e i concerti di John De Leo e Giacomo Toni. E poi teatro, pizzica e mercatini vintage.

Due 'ragazzi irresistibili' in scena al BonciDa giovedì a domenica Umberto Orsini e Franco Branciaroli protagonisti con la commedia di Neil Simon per la regia di Popolizio ... msn.com

I ragazzi irresistibili al teatro Bonci di CesenaUmberto Orsini e Franco Branciaroli sono due mostri sacri del teatro italiano: diretti da Massimo Popolizio con un testo straordinario di Neil Simon, il successo è assicurato. È quanto accade con I ... corrierecesenate.it

“I ragazzi irresistibili” al teatro Bonci di Cesena Lo spettacolo resta in scena fino a domenica 18 gennaio Leggi l'articolo: https://tinyurl.com/ycxk3t67 - facebook.com facebook