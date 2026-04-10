Ecco come e dove vedere Milan-Udinese in diretta tv o streaming | orario data canale telecronaca

Domani, sabato 11 aprile, alle ore 18:00, si terrà al 'San Siro' la partita tra Milan e Udinese, valida per la 32ª giornata della Serie A 2025-2026. La sfida sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming su canali e piattaforme che coprono l'evento. L'incontro si svolgerà nello stadio milanese e vedrà protagonisti i due club di fronte a un pubblico dal vivo.

Il Milan deve subire voltare pagina dopo la sconfitta in campionato contro il Napoli. Domani, sabato 11 aprile, alle ore 18:00, i rossoneri saranno infatti di scena allo stadio 'San Siro' di Milano contro l'Udinese, squadra sempre da non sottovalutare. Una sfida che, graduatoria alla mano, vale per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, con il Diavolo che deve consolidare il proprio posto. Milan-Udinese, partita della 3e^ giornata del campionato italiano 2025-2026, è in programma per le ore 18:00 di domani, sabato 11 aprile 2026, allo stadio 'San Siro' di Milano. Milan-Udinese verrà trasmessa in diretta tv su DAZN, in esclusiva. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ecco come e dove vedere Milan-Udinese in diretta tv o streaming: orario, data, canale, telecronaca Ecco come e dove vedere Napoli-Milan in diretta tv o streaming: orario, data, canale, telecronacaAndata in archivio l'ultima sosta Nazionali della stagione, il Milan di Massimiliano Allegri - secondo in classifica a 6 punti di distanza dall'Inter... Leggi anche: Dove vedere Milan-Torino oggi in diretta tv o streaming: canale, telecronaca e orario Temi più discussi: Dopo la Bosnia ecco Udinese-Como: la partita con un solo italiano titolare; Allegri e lo scudetto delle multe: ecco perché il Milan entra in campo sempre in ritardo; Dopo Udinese-Como, ecco da cosa non deve ripartire il calcio italiano; Milano, unità mobili per due mesi contro degrado e rapine: ecco dove saranno i nuovi presidi. Dove vedere Milan vs Udinese in TV e streamingMilan vs Udinese saranno tra i protagonisti della 32° giornata di Serie A 2025/2026. Ecco quando inizia la partita e come vederla in streaming. tomshw.it Milan-Udinese: orario e dove vederla in TV e streamingDove vedere Milan-Udinese in TV e streaming: SKY o DAZN? Tutte le informazioni per seguire in diretta la 32^ giornata di Serie A. fantacalcio.it #MilanUdinese, probabile formazione: pronto il 4-3-3 con un ritorno. Dubbio #Leao x.com #MilanUdinese, probabile formazione: pronto il 4-3-3 con un ritorno. Dubbio #Leao. Le ultime notizie nei commenti. - facebook.com facebook