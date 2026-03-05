Juve c’è la risoluzione del contratto | svuota l’armadietto

La Juventus ha deciso di risolvere il contratto di un giocatore, che lascia così l’armadietto vuoto in vista della prossima partita contro il Pisa. La notizia si aggiunge alle ultime novità di calciomercato e rappresenta un cambiamento immediato all’interno della rosa della squadra. La decisione è stata comunicata ufficialmente e si inserisce nel contesto delle recenti novità di mercato.

Terremoto improvviso in casa Juventus in vista della gara contro il Pisa: ecco le ultimissime di calciomercato. Colpo di scena in casa Juventus a pochi giorni dalla gara interna contro il Pisa, valida per la ventottesima giornata di Serie A. I bianconeri si stanno preparando per la sfida contro i nerazzurri, ma c'è una clamorosa indiscrezione di mercato che rischia di stravolgere le strategie future del club. Milik (Ansa) – Calciomercato.it Il protagonista è Arek Milik, che non scende in campo da quasi due anni a causa di una serie di problemi fisici: l'attaccante polacco ha ancora un anno di contratto con la Vecchia Signora (giugno 2027) ma – secondo quanto riferito dal 'Corriere dello Sport' – potrebbe rescindere con la Juve per fare posto a un nuovo attaccante.