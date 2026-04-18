Dunlop Roadsmart IV SP | Guida all’acquisto e test su strada

Il nuovo pneumatico Dunlop Roadsmart IV SP è stato sottoposto a un test su strada e analizzato per valutare le sue caratteristiche di utilizzo. L’articolo fornisce indicazioni pratiche per l’acquisto e illustra le performance del prodotto in varie condizioni di guida. Viene anche menzionata la presenza di link di affiliazione, che possono generare una commissione senza influire sui costi per chi acquista.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Il compromesso tra grip sportivo e durata su asfalto. Analizzando il profilo del Dunlop Roadsmart IV SP, emerge chiaramente la natura tecnica di questa versione specifica. Osservando l’immagine del battistrada, si nota un disegno con canali di drenaggio definiti e una geometria che punta a un profilo sportivo. Questa configurazione è studiata per chi cerca una risposta diversa rispetto alla versione standard della serie Roadsmart IV, spostando l’equilibrio verso una gestione più diretta della gomma in relazione al contatto con il manto stradale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dunlop Roadsmart IV SP: Guida all’acquisto e test su strada Notizie correlate Leggi anche: Antares Grip 20: Guida all’acquisto e test su strada Leggi anche: Cooper CS7 155/65 R14: Guida acquisto e test su strada Contenuti di approfondimento Dunlop RoadSmart IV: presentato un nuovo pneumatico sport-touringDunlop RoadSmart IV arriva dopo l’esemplare RoadSmart III, un pneumatico che ha conquistato vari riconoscimenti, tra cui una valutazione Raccomandato dalla rivista britannica RIDE (test effettuato a ... moto.motorionline.com Dunlop presenta RoadSmart IV: tutte le novità delle gomme motoDunlop presenta le nuove gomme moto RoadSmart IV 2022, gli pneumatici sviluppati per adattarsi a molteplici utilizzi su 17 delle 20 moto più vendute in Europa. Le novità di cui vi parliamo in ... sicurmoto.it