Due giorni di magia con Pinocchio alla Casina Vanvitelliana di Napoli Scopri l’incanto!

Due giorni di eventi dedicati a Pinocchio si sono svolti alla Casina Vanvitelliana di Napoli. L’iniziativa ha coinvolto il pubblico con spettacoli e attività ispirate al personaggio e alla storia del burattino di legno. La manifestazione si è svolta in un contesto aperto, con ingresso gratuito e partecipazione di diverse famiglie e bambini. La location ha ospitato le diverse iniziative previste nel programma.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il celebre burattino torna a far sognare grandi e piccini con una mostra itinerante che si terrà alla Casina Vanvitelliana di Bacoli il 18 e 19 aprile 2026. Questo evento, realizzato in collaborazione con il Centro Ittico Campano e l’Associazione Borgo Farnese, promette di coinvolgere il pubblico in un’atmosfera incantata, dedicata all’iconico Pinocchio e alle sue avventure. La mostra non si limita a celebrare il personaggio, ma offre un’esperienza immersiva che esplora la sua storia e il suo significato culturale. Uno degli aspetti più affascinanti dell’evento sarà la presenza del burattino originale del film “Le Avventure di Pinocchio” di Luigi Comencini.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Due giorni di magia con Pinocchio alla Casina Vanvitelliana di Napoli. Scopri l’incanto! Notizie correlate Con Cinzia Bevilacqua alla Casina vanvitelliana di Bacoli è un incanto di primaveraVuoi provare a vivere una giornata di magia ispirata al mito di Partenope? Fino a domani avrai la possibilità di essere ammaliato dalle Sirene nella... Alla Casina Vanvitelliana la mostra “Omaggio a Pinocchio” e tanti eventi collateraliL’iniziativa, in collaborazione con il Comune di Bacoli ed il Centro Ittico Campano spa, è promossa dall’Associazione “Il Borgo di Pinocchio... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: La notte delle fate e delle candele alla Casina Vanvitelliana; Due giorni di magia con Pinocchio alla Casina Vanvitelliana di Napoli. Scopri l'incanto!; Corriere dello Sport: Napoli, De Laurentiis chiama Conte: vertice anticipato per decidere il futuro. Nel Napoletano c’è il mondo di Pinocchio: 2 giorni di magia alla Casina VanvitellianaLa magia di Pinocchio torna alla Casina Vanvitelliana di Bacoli con la mostra itinerante dedicata al celebre burattino che si terrà nel fine settimana del 18 e 19 aprile 2026, realizzata in collaboraz ... msn.com http://www.montediprocida.com/wp/2026/04/alla-casina-vanvitelliana-arriva-il-burattino-originale-del-film-le-avventure-di-pinocchio/ - facebook.com facebook