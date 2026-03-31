Con Cinzia Bevilacqua alla Casina vanvitelliana di Bacoli è un incanto di primavera

Fino a domani, presso la Casina Vanvitelliana di Bacoli, si può visitare l'esposizione dedicata alle Sirene, ambientata nella cornice primaverile del luogo. L'evento include anche la partecipazione di Cinzia Bevilacqua, che accompagna i visitatori in un percorso ispirato al mito di Partenope. L'iniziativa si svolge in un contesto naturale e storico, offrendo un'occasione di scoperta e immersività.

Vuoi provare a vivere una giornata di magia ispirata al mito di Partenope? Fino a domani avrai la possibilità di essere ammaliato dalle Sirene nella suggestiva cornice della Casina Vanvitelliana di Bacoli. Arte e storia che si fondono in un contesto unico con “l’Incanto delle Sirene” dell’artista campana Cinzia Bevilacqua, in mostra dal 21 marzo fino a domani, 1° aprile, sui due piani del Real casino Borbonico. Una pittura che ti conduce in una immersione artistica tra miti e leggende dei Campi Flegrei, protagonisti assoluti i quattro elementi di terra, acqua, aria e fuoco. “Come nella sindrome di Stendhal, l’incanto dell’arte che diventa vertigine nella sua contemplazione”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Tra mito e modernità: le sirene di Cinzia Bevilacqua incantano Bacoli con forme sinuose e colori intensi, omaggio a Partenope e alla creatività femminile. A cura di Filomena Carrella facebook